Dall'Inghilterra: alla Roma piace Papastathopoulos

11-01-2022 17:22

Secondo il Daily Express inglese la Roma starebbe cercando un puntello in difesa e lo starebbe cercando in Grecia. Si tratta di un giocatore che ha già militato nel campionato italiano, con le maglie di Genoa e Milan, ovvero Sokratis Papastathopoulos. Il general manager giallorosso Tiago Pinto vorrebbe tesserarlo prima della fine del mercato di gennaio.

Papastathopoulos adesso gioca in patria, nell’Olympiakos, con cui ha un contratto fino a giugno del 2023. Già l’inverno scorso si era parlato di un suo ritorno in Italia, ma poi non se ne fece nulla e il difensore tornò in Grecia.

