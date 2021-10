Damiano Tommasi scioglie le riserve: è candidato a sindaco di Verona

28-10-2021 15:36

Damiano Tommasi e la politica hanno sempre avuto un rapporto di reciproca attenzione. Da quando l’ex centrocampista di Verona e Roma ha abbandonato il calcio giocato, si è dedicato alla sua formazione e a un ruolo divergente rispetto ai colleghi della sua generazione, più inclini a reinventarsi allenatori e dirigenti; dopo una breve esperienza in effetti da uomo della società, Tommasi si è dedicato invece all’Assocalciatori, primo tassello di questa nuova vita che lo vedrà candidato alle prossime amministrative a Verona come sindaco.

Le premesse per la candidatura di Tommasi

Il percorso e il confronto con le forze del raggruppamento che ha lavorato per averlo in lista si è concluso con il pieno appoggio all’ex calciatore, oggi 47enne, che si candiderà per la coalizione di centrosinistra che vedrà alleati il PD, Traguardi, In Comune per Verona, Azione, Più Europa, Partito socialista, Europa Verde, Volt, Demos. Manca ancora l’ufficialità, certo ma sembra probabile che sia lui il prossimo candidato sindaco.

La nota che sigilla l’alleanza

Ecco la nota congiunta, diramata dopo la riunione, cominciata alle 19 e terminata alle 20.30:

“Dopo la riunione di stasera che ha visto la partecipazione di Damiano Tommasi con le forze politiche civiche che hanno proposto la sua candidatura, partirà un percorso unitario e aperto sui temi e le prospettive di Verona”, scrivono i dirigenti. “Damiano Tommasi ha dato la disponibilità a confrontarsi con tutte le realtà per un’idea alternativa di città, in vista della formalizzazione della sua candidatura. Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri aperti a tutte le realtà disponibili per comprendere le necessità, volontà e bisogni”.

Chi è Damiano Tommasi

Di Sant’Anna d’Alfaedo, in Lessinia, sposato, sei figli, diploma di ragioniere, Tommasi abita in Valpolicella. Dopo la carriera di calciatore – nel Verona, nella Roma, ma anche poi in Spagna, Inghilterra, Cina, San Marino– è stato per dieci anni presidente dell’Associazione italiana calciatori, il sindacato che con lui ha acquistato sempre più voce.

VIRGILIO SPORT