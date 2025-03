Dani Alves assolto in appello dall'accusa di stupro, l’ex Barça e Juve è rimasto un anno in carcere: le tappe della vicenda

Cancellata la condanna in primo grado dell’ex calciatore per la presunta violenza avvenuta in discoteca nel 2022

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Tribunale di Barcellona ha assolto in appello Dani Alves dall’accusa di stupro per la quale era stato condannato in primo grado nel 2023: dopo la sentenza l’ex calciatore di Barça, Juventus e Psg era rimasto un anno in carcere, prima di uscire su cauzione.

Dani Alves e la condanna in primo grado per violenza sessuale

Colpo di scena al Tribunale di Barcellona, che ha assolto l’ex calciatore Dani Alves dall’accusa di aver violentato una ragazza nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022, nei bagni della discoteca Sutton, nella capitale catalana. Il brasiliano, che in carriera ha indossato anche le maglie di Barcellona, Juventus e Psg, era stato condannato in primo grado, nel febbraio 2023, a quattro anni e sei mesi di carcere, 5 anni di libertà vigilata e al risarcimento di 150mila euro alla vittima. Una pena più lieve di quella chiesta dai magistrati, che volevano una condanna a 9 anni.

Dani Alves e l’anno trascorso in carcere

In seguito a quella condanna, Dani Alves aveva trascorso più di un anno nel carcere di Brians 2, salvo poi lasciare la struttura penitenziaria dietro il pagamento di un milione di euro di cauzione: in attesa dell’appello, all’ex giocatore era stato ritirato il passaporto e ordinato sia di restare a distanza dalla presunta vittima, sia di presentarsi ogni settimana in tribunale.

Dani Alves assolto in appello dall’accusa di stupro

Oggi, però, quella sentenza è stata cancellata dalla Sezione d’Appello dell’Alta Corte di Giustizia della Catalogna: i giudici – tre donne e un uomo – hanno accolto il ricorso dei legali di Dani Alves ribaltando il verdetto di primo grado, viziato da “una serie di lacune, imprecisioni, incongruenze e contraddizioni sui fatti sulle valutazioni giuridiche e sulle sue conseguenze”, come si legge nella decisione dei magistrati. In sostanza, la testimonianza offerta dalla presunta vittima non è stata considerata sufficiente dai giudici per confermare la condanna a Dani Alves.

Dani Alves, il commento dell’avvocato

“Finalmente è stata fatta giustizia”, ha dichiarato Ines Guardiola, l’avvocato di Dani Alves, alla stampa spagnola. “Sono commossa e felice, Dani è innocente”, ha poi concluso la legale che non ha voluto commentare le notizia di una possibile richiesta di risarcimento da parte dell’ex calciatore.