Davide Brivio allo scoperto sul futuro: "La MotoGP non è un'opzione"

23-12-2021 11:26

Il mondo dei motori è andato in letargo, anche se per poco.

Archiviata la stagione 2021, la prossima annata è quasi alle porte e i vari team sono già al lavoro.

Tra questi anche la Alpine, che nella stagione appena conclusa ha visto il debutto di Davide Brivio nel mondo della Formula 1 come Racing Director del team francese.

Il manager brianzolo, arrivato dalla MotoGP dove aveva svolto l’intera carriera dirigenziale e in particolare dalla Suzuki, dove nel 2020 aveva conquistato il Mondiale con Joan Mir, ha concesso un’intervista esclusiva a ‘GPOne’, nella quale ha fatto il bilancio del suo primo anno nelle quattro ruote, smentendo la voce sul ritorno in MotoGP.

“Il mondo della F1 mi ha sempre incuriosito – ha dichiarato Brivio – Per me è stata una bella esperienza, molto interessante che tenevo a fare. Ho toccato con mano la grande organizzazione che la caratterizza e l’interazione presente tra le varie aree. L’ambiente è molto affascinante”.

“In Formula 1 ci sono più dinamiche da curare, quindi è difficile fare paragoni tra le due aree. Nella MotoGP si lavora più a livello individuale, in F1 le responsabilità sono maggiormente distribuite” ha aggiunto..

Infine, sul proprio futuro e sulla stagione della Suzuki in MotoGP: “Il quinto posto nella classifica costruttori ci ha soddisfatto, è un buon punto di partenza per il futuro. Al momento il ritorno in MotoGP non è un’opzione. Spero di continuare la mia esperienza con la Alpine, stiamo già lavorando per la prossima stagione. La Suzuki? Dal di fuori mi è difficile giudicare, ma la Ducati è in grande crescita. Per Suzuki il terzo posto con Mir è stato un buon risultato dal quale partire per il 2022”.

OMNISPORT