Davis, Bertolucci contro gli organizzatori: “Folle l’orario dei match” e difende Arnaldi dalle critiche

Bertolucci difende Arnaldi dalle critiche arrivate per la sofferta vittoria di ieri in extremis che ha regalato il successo all'Italia e critica la folle organizzazione della fase a gironi della Coppa Davis

Paolo Bertolucci difende Matteo Arnaldi, al quale comunque trova dei difetti nella prestazione di ieri contro Thiago Monteiro che ha regalato il successo all’Italia all’esordio in questa Coppa Davis, dalle critiche social per poi attaccare l’organizzazione della fase a gironi, che vedrà il Brasile tornare in campo contro l’Olanda a distanza di pooche ore dal termine della logorante sfida contro gli azzurri.

Bertolucci difende Arnaldi

Nonostante la vittoria su Thiago Monteiro che ha regalato all’Italia il successo al debutto da campioni in carica nella Coppa Davis 2024, molti tifosi hanno criticato Matteo Arnaldi, che dopo essere arrivato a servire per il match sul 5-3 del secondo set, si è fatto recuperare rischiando di compromettere seriamente l’esito dell’incontro, poi deciso al termine di un combattutissimo tie-break del terzo set.

Dopo la vittoria in extremis alcuni tifosi sui social hanno criticato la scelta di schierare Arnaldi come primo singolarista, sostenendo che qualsiasi altro tennista azzurro sarebbe stato migliore. Un’accusa ovviamente infondata, soprattutto considerato che Matteo il match alla fine lo ha portato a casa mostrando la solita resilienza e capacità di reagire ai momenti di difficoltà, e che ha portato anche il commentatore televisivo e componente della squadra italiana che conquistò la prima Davis nel 1976, Paolo Bertolucci, a prendere le sue difese – pur riconoscendone i vari errori tattici in un articolo uscito sulla Gazzetta dello Sport – rispondendo a tono alle critiche su X, come sotto il post di un utente che scherzosamente elencava tutti coloro che ne avrebbero potuto sostituirlo commentando: “Ecco il fenomeno da divano che pensa di essere spiritoso deridendo il n°30 del mondo”.

Come funzionano gli accoppiamenti dei singolari

La scelta di schierare Arnaldi come primo singolarista era la più logica che potesse fare il capitano Filippo Volandri, questo perché l’unico altro giocatore che ne avrebbe potuto prendere il posto era Flavio Cobolli, il quale – per quanto più avanti di una posizione nel ranking (i due sono rispettivamente 32° e 33° al mondo) – non ha ancora disputato un match in Coppa Davis e lanciarlo nella mischia al debutto stagionale in un atmosfera così calda come quella di Bologna – alla quale Matteo è certamente più abituato avendo fatto parte della squadra che trionfò l’anno passato – sarebbe stato certamente un rischio maggiore nonostante l’incredibile stato di forma del classe 2002.

Il motivo per cui il singolarista n°1 sarà anche nelle prossime uscite uno tra Cobolli e Arnaldi e non Matteo Berrettini è dovuto proprio al ranking. Il capitano può infatti solo decidere chi schierare, ma non l’ordine, che invece viene decretato dalla classifica, dove al momento l’ex n°6 al mondo – del quale Volandri difficilmente si priverà soprattutto come secondo singolarista – si trova in 43esima posizione, quindi almeno dieci indietro rispetto ai due nati negli anni 2000.

La critica di Bertolucci all’organizzazione della Coppa Davis

Oltre ad aver preso le difese di Arnaldi, Bertolucci ha criticato la folle organizzazione della fase a gironi della Coppa Davis, che oggi vedrà tornare in campo il Brasile dopo le fatiche della giornata di ieri iniziata alle 15:00 e conclusa oltre la mezzanotte con il trionfo in doppio. L’ex tennista ha attaccato la scelta di far partire le sfide (che ricordiamo essere composte da due singolari e un doppio) alle 15:00 e non prima e la disparità di trattamento per le varie squadre, alcune delle quali hanno più tempo per riposarsi tra un incontro e un altro proprio per via del calendario. Queste le parole sarcastiche di Bertolucci sul proprio profilo X: “Il Brasile che ha terminato il match oltre la mezzanotte (follia iniziare le partite alle 15) scenderà in campo oggi contro il Belgio che ieri ha riposato. Complimenti”. In realtà però i verdeoro sono scesi in campo contro l’Olanda – e non contro il Belgio, prossimo avversario anche dell’Italia –, anche se la sostanza del discorso dell’ex capitano non cambia.