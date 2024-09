Davis Cup, Olanda-Brasile 2-1: se l'Italia batte 3-0 il Belgio vola a Malaga, altrimenti sarà spareggio

La vittoria dell'Olanda contro il Brasile nella terza giornata rimescola le carte: l'Italia con un 3-0 sul Belgio volerebbe a Malaga, e domenica potrebbe giocarsi il primo posto.

Il destino è saldo nelle mani dell’Italia, ma per strappare il pass per Malaga potrebbe essere necessario dover aspettare domenica prossima. Tutta colpa dell’Olanda, che ancora una volta ha provveduto a rimescolare le carte nel girone bolognese, che conferma di essere uno dei più incerti di tutto il programma. Chiaro però che una vittoria contro il Belgio consegnerebbe all’Italia il pass per la fase finale su un piatto d’argento. Anche se sarebbe stato meglio se oggi avesse vinto il Brasile, così da togliere qualsiasi cattivo pensiero dalla testa del contingente italiano.

Italia, niente scherzi: con il Belgio è vietato sbagliare

Il 2-1 dell’Olanda sul Brasile ha rimesso pienamente in corsa gli orange. Che però sanno di non avere altra possibilità, se non quella di bnella sfida che domenica prossima chiuderà il programma della Unipol Arena. Motivo per il quale vale la pena tenere la barra dritta: se l’Italia venerdì farà il suo contro il Belgio, salendo quindi al primo posto a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate di partite, servirebbe comunque un mezzo cataclisma per impedirle di accedere alla final eight di Malaga, pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso novembre.

All’Italia però servirebbe vincere 3-0 contro il Belgio per garantirsi il pass per Malaga senza dover attendere l’ultima gara con l’Olanda, sfida che a quel punto avrebbe valore unicamente per decidere chi si qualificherà come prima del girone: se gli azzurri dovessero cedere ai neerlandesi si qualificherebbero come secondi sia in caso di arrivo a punti solo con gli orange, sia in caso di arrivo a tre col Belgio (che a quel punto dovrebbe battere sabato il Brasile), relegato al terzo posto in virtù proprio dell’eventuale ko. per 3-0 con l’Italia.

L’ipotesi migliore: con un 3-0 sul Belgio si vola a Malaga

Abbozzare calcoli è un po’ complicato, ma il regolamento di Davis Cup prevede che in caso di arrivo in parità vengano presi in esame i risultati di ognuno dei 9 incontri disputati da ogni singola nazionale. Dopo 9 delle 18 partite previste, Italia e Belgio sono in testa al girone assieme all’Olanda, che pure ha disputato una partita in più. Italia e Belgio hanno raccolto due vittorie e una sconfitta, l’Olanda ha vinto tre incontri e ne ha persi altrettanti.

E il computo dei risultati parziali avrà un peso per definire la classifica finale: vincendo 3-0 contro il Belgio l’Italia salirebbe a 5-1, già certa di un posto per Malaga, poiché anche perdendo 3-0 con l’Olanda chiuderebbe 5-4 (a quel punto l’Olanda sarebbe prima con 6-3), mentre il Belgio nella migliore delle ipotesi (cioè battendo 3-0 il Brasile) chiuderebbe a sua volta con 5-4 ma pagando dazio allo scontro diretto perso con l’Italia.

Le complicazioni: vincere 2-1 potrebbe non bastare

Se però col Belgio dovesse arrivare una vittoria per 2-1, la qualificazione per Malaga risulterebbe molto più accidentata, col rischio concreto di arrivare a giocarsi un vero e proprio spareggio con l’Olanda. L’unico vantaggio lo offrirebbe il calendario: l’Italia domenica scenderà in campo conoscendo già il risultato di Belgio-Brasile, che da un lato potrebbe sorriderle nel caso in cui dovessero vincere i sudamericani, eventualità che spedirebbe l’Italia alla final eight (con l’Olanda in palio ci sarebbe solo il primo posto), ma che potrebbe mettere molta pressione sulle spalle dei ragazzi di Volandri qualora a vincere fosse il Belgio, che spuntandola 3-0 sul Brasile si garantirebbe il pass per Malaga, di fatto rendendo Italia-Olanda un vero e proprio spareggio (della serie: chi perde va a casa).

Paradossalmente gli azzurri si ritroverebbe a fare i conti con il fardello della sconfitta rimediata dal doppio composto da Bolelli e Vavassori contro il Brasile: fosse finita 3-0 col Brasile, anche una vittoria per 2-1 sul Belgio sarebbe bastata per consegnare immediatamente il pass per la final eight. A Berrettini, Cobolli (probabile sostituto dell’acciaccato Arnaldi), Bolelli e Vavassori il compito di rimettere immediatamente le cose a posto.