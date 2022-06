01-06-2022 12:30

Sono giorni intensi per i tifosi del Napoli. La squadra che hanno applaudito e sostenuto negli ultimi anni tra un paio di mesi potrebbe essere completamente stravolta. La grande rifondazione è partita con gli addii di Insigne e Ghoulam. In bilico la posizione di altri big, da Koulibaly a Mertens, da Fabian a Lozano, dai due portieri Ospina e Meret allo stesso Politano che pure è sul mercato. Addirittura, il Napoli in un futuro non troppo lontano potrebbe avere anche un altro presidente. Si moltiplicano, infatti, le indiscrezioni sul futuro del club azzurro.

Indiscrezione da Wall Street: in vendita Napoli, Bari e FilmAuro

L’ultima arriva nientemeno che da Wall Street e a riportarla è il Corriere dello Sport, proprio il quotidiano destinatario di una rumorosa smentita del Napoli a una notizia sul rinnovo a Koulibaly. Nell’articolo pubblicato sull’edizione di oggi si legge: “A Wall Street dicono che Aurelio De Laurentiis, forse per provocazione o forse no, avrebbe chiesto due miliardi di euro, mettendo nel pacchetto tutto, Napoli, Bari e casa cinematografica. Mancano conferme. Ma l’interesse c’è”.

Il Napoli come il Milan: possibile trattativa-lampo per cessione

L’articolo prosegue: “Se dovesse aprirsi uno spiraglio in futuro, qualcosa potrebbe muoversi in modo rapido come successo con Ac Milan. A rendere simili Cardinale e Friedkin molte cose, a partire dalla strategia aziendale per moltiplicare gli utili: non puntano tutto sul mattone – ma le infrastrutture fanno gola anche a loro – ma attraverso i risultati sportivi, la costruzione di un potente brand, l’esplorazione di nuovi settori, come la criptovaluta. E lo stile della comunicazione, affidata a società internazionali che gestiscono i rapporti con i media in base alle aree del mondo”.

Napoli in vendita a due miliardi? Ironie e polemiche sui social

Tanti i commenti all’indiscrezione sul possibile prezzo di vendita del Napoli. Guido è polemico: “Tutte e tre non valgono 300 milioni, lui spera che qualcuno faccia un’offerta per partire con la contrattazione, ma l’offerta non arriverà mai”. “Due miliardi? E tutti quei discorsi sulla ‘vil moneta’ dove sono andati a finire?”, si chiede Pasquale. Mentre Mimmo sottolinea: “Se queste sono le cifre possiamo metterci l’animo in pace: è un modo come un altro per ribadire che non ha alcuna intenzione di vendere”. Aiden, infine, fa una riflessione sui fondi: “Attenzione a dipingerli come la panacea a tutti i mali e il nuovo Eldorado. Non è affatto così”.