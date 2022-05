Koulibaly, la foto sui social scatena i tifosi del Napoli

31-05-2022 12:06

Il Napoli è finora la società di serie A più attiva sul mercato, grazie agli acquisti di Kvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera e alle conferme di Frank Zambo Anguissa e Juan Jesus.

Napoli, tifosi in ansia per Koulibaly

Le quattro operazioni già concluse, però, non sono servite finora a tranquillizzare i tifosi, preoccupatissimi per il potenziale addio di elementi chiave delle ultime stagioni azzurre come Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e David Ospina.

È soprattutto la situazione del difensore a mettere ansia ai tifosi partenopei, ben consci che uno come il senegalese non è affatto facile da sostituire. Ecco perché anche i profili social di KK vengono setacciati accuratamente in cerca di possibili segnali sul futuro del giocatore.

Napoli, il caso della foto postata da Koulibaly

È dunque scoppiato un piccolo caso attorno a una foto postata ieri sera da Koulibaly: l’immagine è un primissimo piano del difensore, immortalato mentre tiene l’occhio sinistro chiuso, come se facesse l’occhiolino.

Nessuna parola ad accompagnare lo scatto: cosa avrà voluto dire KK ai suoi follower con quell’immagine? Per alcuni tifosi del Napoli, il senegalese sta facendo l’occhiolino: un segno di intesa riguardante qualcosa di positivo che, ovviamente, per i napoletani non può che essere il tanto atteso accordo per il prolungamento di contratto con il club azzurro.

Le interpretazioni dei tifosi del Napoli alla foto di KK

“Rinnovo già deciso da mesi. Solo che i giornaletti devono scrivere e gli opinionisti azzurri devono criticare il padrone”, commenta su Facebook Andrea, fiducioso sulla permanenza del difensore. “Quell’occhiolino mi sa tanto di ‘zitto chi sa il gioco’… il rinnovo sta arrivando”, aggiunge Antonio. “Forza Kalidou, lo sappiamo che vuoi restare qua”, scrive Martina.

Altri tifosi, invece, sfoderano l’ironia per commentare una foto che a loro parere non avrebbe nulla a che fare con la trattativa in piedi tra l’entourage del giocatore e il Napoli. “Per me gli è solo andata una vile moneta nell’occhio”, commenta ironicamente Frank citando le parole di ieri del presidente Aurelio De Laurentiis.

“Altro che occhiolino, l’espressione è perplessa di chi vuole dire: ‘ma l’avete sentito De Laurentiis?’”, suggerisce Dino. Fedele concorda: “Altro che buon auspicio… una espressione così la fai quando non ti è piaciuto qualcosa. Speriamo bene…”. “Ma che occhiolino? – conclude Agostino – Quella è la reazione a un dito nell’occhio, gliel’avrà messo De Laurentiis”.