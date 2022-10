03-10-2022 12:42

Iniziano a scricchiolare le prime panchine in Serie A, e non stiamo parlando di quella di Max Allegri alla Juventus. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo da allenatore della Sampdoria in seguito al ko contro il Monza (prima squadra a esonerare il proprio tecnico per sostituirlo con Palladino), ora è tempo di Davide Nicola di giocarsi le ultime possibilità di rimanere in panchina.

Per Nicola, protagonista del miracolo salvezza della scorsa stagione, sarà decisiva la prossima partita contro l’Hellas Verona. Per entrambe le panchine, sia quella granata che quella blucerchiata, spunta il nome di Daniele De Rossi, che potrebbe fare presto il suo esordio da tecnico in Serie A.

Giampaolo esonerato ieri, De Rossi tra i candidati alla panchina

Marco Giampaolo ha pagato un inizio di stagione disastroso alla guida della Sampdoria, con appena due punti in otto giornate frutto di appena due pareggi e ben sei sconfitte. Nell’ultima giornata è anche arrivato il ko contro il Monza, alla seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Juventus.

Al momento dunque i blucerchiati sono in cerca di un allenatore. Tra i candidati con esperienza, come Roberto D’Aversa, Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli, Sportmediaset fa il nome anche di Daniele De Rossi, al momento impegnato nello staff tecnico della nazionale italiana di Mancini ma desideroso di mettersi alla prova da primo allenatore in Serie A.

Davide Nicola in bilico, anche la Salernitana pensa a De Rossi

Il pesante ko di ieri contro il Sassuolo potrebbe lasciare strascichi in casa Salernitana. Il 5 -0 subito al Mapei dal Sassuolo è destinato a lasciare strascichi pesanti, con la proprietà infuriata con giocatori e allenatore.

Al momento nessun ribaltone, ma sarà decisiva la partita della prossima giornata contro l’Hellas Verona di Gabriele Cioffi, altro tecnico parecchio in bilico.

I nomi sono molto simili a quelli presentati per sostituire Giampaolo alla Sampdoria, ovvero Aurelio Andreazzoli, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi.

Chissà se sarà la volta buona per Capitan Futuro di fare finalmente il proprio esordio in un ruolo per il quale sembra davvero tagliato.