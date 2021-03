De Zerbi: "Ho avuto scontri pesanti con Locatelli e Boga"

Roberto De Zerbi è stato ospite della ‘Bobo TV’ su Twitch, in compagnia dei soliti Vieri, Cassano, Ventola e Adani. ‘Bombardato’ di domande, l’allenatore del Sassuolo ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti soprattutto su due suoi giocatori: Manuel Locatelli e Jeremie Boga.

“Sia con Locatelli che con Boga ho avuto degli scontri forti, ma veramente forti. Con Manuel all’inizio dello scorso anno ho avuto un confronto pesantissimo. Ad entrambi madre natura ha donato una qualità superiore. Io ho cercato di migliorarli in due cose: prima di tutto dandogli un ordine in campo. Boga ad esempio non sapeva attaccare la profondità. Non puoi venire sempre a prendere la palla sui piedi, ogni tanto devi andare”.

“Sono migliorati entrambi nella testa. Locatelli può fare un ultimo step: deve eliminare la superficialità che ogni tanto ha. Lui è un calciatore vero, ha anche quel briciolo di presunzione che serve, lui ad esempio si vede titolare all’Europeo con la Nazionale. Ed è un pregio, basta che poi non diventi superificiale. Lui è di livello mondiale, basti vedere l’esordio con la Nazionale contro l’Olanda. Boga invece ha doti tecniche e fisiche pazzesce, però è troppo timido, riservato. Non chiama la palla in campo e non si impone, come uno del suo talento dovrebbe fare. Adesso ho avuto uno scontro anche con lui, spero che questo sia utile per la sua crescita, spero di essere utile e di essere ricordato da loro per cose positive”.

L’allenatore del Sassuolo fa capire di essere anche molto duro con i suoi giocatori, cosa che spesso non si evince dalla televisione. Innegabile però che, sotto la sua guida, sia Locatelli che Boga abbiano fatto un passo avanti clamoroso nella loro carriera.

OMNISPORT | 28-03-2021 10:31