De Zerbi: "Non può più bastare la prestazione, volevo vincere"

Ecco come il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato la sconfitta controlla Juventus per 3-1 all’Allianz Stadium di Torino.

“Non ci deve più bastare la prestazione, a un certo punto del secondo tempo volevo vincere la partita – dice De Zerbi -. Avevamo creato i presupposti per fare gol, se poi tieni la partita in equilibrio la Juventus ti può punire in qualsiasi momento. Questo è un campionato molto equilibrato, puoi perdere sia con la prima che con l’ultima, il Milan mi sembra la squadra più convinta mentalmente per vincere lo scudetto. Mi piace anche la Juventus, i valori di molte squadre non sono venuti fuori nella totalità. L’errore di Chiriches? Era stanco, peccato perché lui è un maestro in certe chiusure. Futuro? Voglio continuare a divertirmi, che sia qui o altrove”.

OMNISPORT | 10-01-2021 23:58