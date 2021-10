De Zerbi: "Sassuolo ambiente determinante per Locatelli"

Per Manuel Locatelli non è stato subito tutto rose e fiori. Il centrocampista infatti ha spesso posto l’accento sul suo addio prematuro al Milan, fonte di sofferenza, ma che gli è servito per maturare e crescere sia come uomo che come calciatore.

Manuel Locatelli e l’importanza della tappa al Sassuolo per crescere: ne ha parlato a “Tutti Convocati” a Radio 24 Roberto De Zerbi. L’allenatore dello Shakhtar Donetsk considera decisivo nel livello raggiunto dal centrocampista della Juventus e della Nazionale il passaggio in Emilia.

“L’ambiente Sassuolo credo sia stato determinante per Locatelli. Non so se rimanendo al Milan sarebbe potuto arrivare a questi livelli, ma venendo da noi è tornato un po’ indietro e lo aveva capito. Un passo indietro per farne poi due o tre in avanti”.

Secondo De Zerbi, la giovane Italia ha un pò lo stesso spirito del suo Sassuolo.

“L’Italia ha tanti elementi giovani e forti. Noi al Sassuolo abbiamo puntato su diversi ragazzi, come Locatelli, Berardi e Raspadori: siamo orgogliosi che ora giochino in Nazionale”.

OMNISPORT | 11-10-2021 08:53