Del Piero è pronto a tornare: l'ex capitano della Juve ha deciso

Alessandro Del Piero ha deciso di intraprendere un percorso diverso, dopo aver sperimentato la dimensione imprenditoriale, aver speso le proprie competenze in qualità di opinionista televisivo e seguito il sogno di giocare ancora.

In questa tormentata stagione, segnata inevitabilmente dalla pandemia, l’ex capitano della Juventus ha maturato il convincimento di poter sostenere l’ennesima prova della sua carriera, ancora una volta legata a doppio filo alla passione della sua vita: il pallone.

Il futuro di Alessandro Del Piero: ritorno al campo

Con estrema semplicità ed immediatezza, come spesso avviene sui social, Del Piero ha pubblicato su Instagram un post che regala emozioni ai suoi estimatori e ai tifosi nostalgici del suo calcio e delle sue prodezze: inizia per l’ex campione del Mondo il percorso per diventare allenatore, così come scelto da un altro immenso esempio per la sua generazione oggi seduto sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo.

Nella storia pubblicata su Instagram, Pinturicchio, come amava chiamarlo l’avvocato Gianni Agnelli, ha pubblicato l’immagine di un blocco per gli appunti e un pc, proiettato su una chat room in attesa di partecipare alla riunione. Ma quel che si nota a primo impatto, nel post in questione, è l’hashtag usato da Alex che scrive: #Corsoperallenatori.

Da capitano ad allenatore, come Pirlo?

Un messaggio per i suoi followers, una promessa per gli ammiratori della sua generazione e forse anche per i colleghi che già hanno effettuato questo itinerario con diverse fortune e aspettative. Forse anche Andrea Pirlo, prima di un avvicendamento imprevedibile quasi eccezionale, non immaginava di dover sostenere nell’immediato una prova così decisiva e complessa ereditando la Juventus di Maurizio Sarri, reo di non aver centrato le ambizioni in Champions della società.

VIRGILIO SPORT | 28-01-2021 09:48