Del Piero sul ritorno di Lukaku: "Tornerà dominante come prima"

In questi giorni si sta parlando tanto di un possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter dopo solo un anno al Chelsea, squadra che non è riuscita a tirare fuori il meglio dalle caratteristiche del belga.

Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus e grande osservatore del nostro campionato, ha risposto a una domanda di ESPN proprio sul ritorno in Serie A di Big Rom:

“I Blues non hanno bisogno di Lukaku; per il modo nel quale gioca. In Italia, al contrario, può essere ancora decisivo. Al Chelsea non era necessario, per questo è stato spesso mandato in panchina. Nel corso della stagione si è capita la sua voglia di tornare all’Inter. Dopo di che Tuchel ha cercato a sistemare la situazione, ma quando si fanno dichiarazioni simili il danno è già fatto, significa che la tua testa non è più in quel luogo. All’Inter può fare pttime cose, in Italia può essere decisivo fisicamente. Ovvio, ogni ritorno è complicato perché ci sono aspettative diverse. In ogni caso, scappare da un luogo dove, per ogni ragione, non ti trovi bene, è una cosa che ti dà un’energia pazzesca”.