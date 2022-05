29-05-2022 21:59

Un’occasione sprecata, un’altra. I tifosi della Ferrari speravano in una stagione della resurrezione da parte della Rossa ma si sta trasformando sempre di più in una stagione dalle occasioni mancate. La dimostrazione arriva dal Gp di Montecarlo gestito malissimo dalla scuderia di Maranello che non ha sfruttato la guida di Leclerc e Sainz regalando di fatto la vittoria agli avversari.

Ferrari: l’audio di Leclerc fa il giro del web

A fare arrabbiare i tifosi e ad alzare la tensione tra i fan della Rossa è stato anche un video/audio di Leclerc che parla con il muretto nel corso della gara usando un linguaggio decisamente poco forbito: “Ma che ca…o fate?” Prima di una serie di ingiurie che dimostrano tutta la sua frustrazione per una gara che avrebbe potuto essere sua.

La rabbia dei tifosi esplode sui social

I tifosi della Ferrari sono decisamente arrabbiati. La sconfitta ci può stare, e del resto le ultime stagioni sono stati avare di soddisfazioni ma il modo in cui è arrivata scatena le polemiche. Sui social l’hashtag “imbarazzanti” vola in tendenza con i tifosi che vanno all’attacco tra il serio e qualche battuta: “La prima volta che ho visto Binotto – commenta Mario – credevo fosse un comico che si aggira per il paddock”. Mentre LaGrace si schiera con Leclerc: “E’ una persona educata e talentosa, sempre concentrata sul lavoro che può e deve fare. Non merita questi errori imbarazzanti da parte del team e del muretto”.

La sensazione di aver mancato una clamorosa opportunità è palpabile: “Se fossi in Binotto – scrive Alex – non mi farei vedere in giro da Charles Leclerl. Pazzesco l’ennesimo suicidio del muretto, una gara che era già vinta con la pole”. E ancora: “Certi errori rischiano non solo di compromettere un weekend ma di avere un grosso peso sulla stagione. Complimenti a Leclerc per la sua diplomazia”.