F1, protesta Ferrari: Perez e Verstappen indagati

29-05-2022 20:44

Domenica disastrosa per la Ferrari a Monaco. La strategia gomme non ha funzionato e Leclerc si è dovuto accontentare del quarto posto, secondo Carlos Sainz. A trionfare è stata la Red Bull di Perez, terzo il campione del mondo in carica Verstappen. C’è però un’ultima ora che potrebbe cambiare tutto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Ferrari ha ufficialmente fatto ricorso contro la manovra dei due piloti della Red Bull che hanno scavalcato la linea che delimita la corsia di accelerazione. Vedremo se nelle prossime ore verrano presi provvedimenti.