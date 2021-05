Seconda vittoria in carriera in classe Moto3 per Dennis Foggia. Il 20enne romano della Honda ha vinto il Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello battendo nel consueto volatone di gruppo che caratterizza le gare di questa categoria lo spagnolo della KTM Jaume Masia e l’argentino della Honda Gabriel Rodrigo. Ottavo il giovanissimo spagnolo della KTM Pedro Acosta che comunque resta leader del mondiale con largo margine.

OMNISPORT | 30-05-2021 12:38