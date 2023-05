Denuncia guardalinee mette nei guai Rocchi, Orsato e Valeri: la Figc indaga

Il guardalinee Pasquale De Meo ha presentato una denuncia citando il comportamento del responsabile della Can di A e B, Gianluca Rocchi, e dei due arbitri Orsato e Valeri: ora indaga la Procura della Figc

08-05-2023 09:51

L’ennesimo scandalo che colpisce il calcio italiano e l’ennesimo caos all’interno della situazione arbitrale. La Procura Federale della Figc ha dunque aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dal guardalinee Pasquale De Meo che rischia di creare un nuovo terremoto nel mondo dei fischietti italiani.

La denuncia di De Meo contro Rocchi, Orsato e Valeri

La notizia circolava negli ambienti federali già da qualche giorno ed era apparsa anche su alcuni siti di notizie ma ora è esplosa come una vera e propria bomba: la Procura federale ha infatti deciso di aprire un’indagine che riguarda Gianluca Rocchi (responsabile Can serie A e serie B), Daniele Orsato (arbitro e rappresentante Aia) e Paolo Valeri (arbitro) per delle violazioni al codice di giustizia sportivo ed al Codice etico. Tutto è nato dalla denuncia presentata dal guardalinee Pasquale De Meo.

La denuncia di De Meo: nasce tutto dopo Milan-Empoli

I fatti sembrano risalire allo scorso 7 aprile al termine del match tra Milan ed Empoli. L’osservatore arbitrale, Claudio Puglisi, si sarebbe confrontato con il team arbitrale di quella gara (composto da Marcenaro nel ruolo di arbitro, Mondin come primo assistente, De Meo come secondo e il quarto uomo Rapuano) e si sarebbe lamentato di vertici arbitrali: “Quest’anno ho fatto sempre gare di serie C e serie B. E sapete grazie a chi? Grazie agli amici di Torino. Tutto questo da quando ci sono loro, da due anni, gli amici di Torino, vi sembra normale?”.

Le parole sarebbero stare ripotate e messe a verbale da De Meo e confermate anche da chi era presente in quella circostanza. La scelta del guardalinee di rendere pubblico quanto era successo avrebbe scatenato un vero e proprio polverone all’interno del mondo arbitrale, con i vertici che non avrebbero gradito la sua scelta di rendere tutto ufficiale e nei giorni e nelle settimane successive il guardalinee avrebbe visto un netto inasprirsi dei suoi rapporti con Orsato ma anche con Rocchi. Da quel momento l’assistente è stato designato solo per i match di serie B tra Cagliari e Ternana.

Nuovo caos arbitrale: sui social scoppia la polemica

In una stagione pesantemente influenzata dai problemi extracampo della Juventus, le notizie sul caos all’interno del mondo arbitrale arrivano come una bomba sui social. La polemica scoppia immediatamente: “Vedendo gli arbitraggi da sicari a cui assistiamo ogni domenica direi che mi fingerò sorpreso”, scrive Lorenzo. E ancora: “Il quantitativo di marcio che c’è in serie A è incredibile”. Mentre Vincenzo si augura possa essere l’inizio di una rivoluzione: “Finalmente sta per saltare tutto”.