Derby di Coppa Italia, Pioli: "Fiamma accesa e sotto controllo"

Tutto pronto per Inter-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma martedì sera a San Siro (ore 21:00). Si riparte dallo 0-0 dell’andata. Stefano Pioli non si nasconde e punta dritto alla finale.

Inter-Milan, Pioli avvisa i suoi giocatori

Il tecnico dei rossoneri è super concentrato sulla sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. In palio il pass per la finalissima: “Siamo stati bene insieme nel giorno di Pasqua. Faremo il massimo per arrivare in finale. Credo che la differenza la faranno i dettagli, quindi servirà massima concentrazione”, le sue parole nella conferenza stampa alla vigilia del match.

Stefano Pioli ha fatto il punto anche sui giocatori in dubbio per il big match con i nerazzurri. Per Davide Calabria e Alessio Romagnoli sarà decisiva l’allenamento odierno. Invece per Matteo Gabbia non ci dovrebbero essere problemi per unb suo pronto recupero dopo l’infortunio con il Genoa.

Pioli non si fa distrarre dalle voci sulla cessione del club

Uno degli argomenti caldi del momento è la possibile cessione del Milan a Investcorp. Una trattativa che potrebbe rendere la società rossonera ancor più ricca e, quindi, competitiva sul mercato.

Stefano Pioli, sulla questione, è molto sereno e lucido: “Cambio di proprietà? Non ne abbiamo parlato e sicuramente non ci toglierà concentrazione. Il club ci è sempre vicinissimo. Il presente del club è molto solido e il futuro potrebbe esserlo anche di più”.

Milan, Pioli non mischia Coppa Italia e scudetto

C’è tanta fiducia in casa rossonera. Lo confermano le parole dello stesso allenatore del Diavolo che spiega: “Vedo la fiamma accesa ma sotto controllo“. Nonostante un posto certo nella prossima Champions League e la possibilità di vincere sia lo scudetto che la Coppa Italia, Stefano Pioli non si sente assolutamente soddisfatto del percorso stagionale: “Quello che abbiamo fatto fino ad oggi non conta niente. Conta solo quello che faremo da domani”.

Lo stesso Stefano Pioli è convinto che il risultato del Derby di Coppa Italia non influenzerà la volata scudetto: “Sono due situazioni distinte, comunque noi faremo il massimo per arrivare in finale. Parliamo di un trofeo che qui al Milan manca da tanto tempo”. In effetti, l’ultimo successo del Diavolo in Coppa Italia risale all’edizione 2002/03.

