Derby, interisti e milanisti contro Capuano: "Che gufata!”

Il derby di Milano si avvicina e per i tifosi è l’ora dei pronostici. Se però a parlare dell’esito della gara tra Milan e Inter è un giornalista, allora sul web si scatena la bufera. È quanto accaduto dopo l’articolo di Giovanni Capuano, che su Derbyderbyderby.it titola “L’Inter ha vinto il derby”.

Per Capuano l’Inter ha già vinto il derby

Per il giornalista, la squadra di Antonio Conte ha infatti poco da perdere dopo la raffica di positivi al coronavirus che ne ha decimato la formazione titolare. “Se (Conte, ndr) si presenterà a San Siro senza cercare sponde e nemmeno troppe giustificazioni, andrà ringraziato. Avrà vinto, a prescindere dal risultato del campo, un derby che pesa più di ogni altra partita della prossima giornata nella guerra di trincea che il calcio italiano affronta per garantirsi un futuro”. Insomma per il giornalista di Panorama l’Inter vincerà il derby se non cercherà scuse a causa dei tanti assenti.

Interisti e milanisti arrabbiati

Ma le parole di Capuano sono interpretate differentemente dai tifosi dell’Inter e anche da quelli del Milan, che accusano il giornalista di “gufare”. “Ma statte zitto… torna a parlare della Juve va”, sbotta il nerazzurro Lorenzo.

“Ammazzá Capuá, stai partendo con la jella”. “Giovanni ma lo fai apposta?”, si chiede Roberto. Viceversa, anche tra i milanisti c’è chi interpreta male l’articolo di Capuano. “Ma questo deve proprio odiarlo il Milan per scrivere queste cose”, commenta Fra. E FraPolli aggiunge: “Mai visto uno odiare il Milan più di te…”.

Tuttavia tra i commenti c’è chi, come Gregor, elogia l’analisi di Capuano: “Grazie Giovanni, sei un giornalista libero. La verità non è per tutti. Ora godiamoci il prevedibile teatrino del disagio tifoso”.

SPORTEVAI | 15-10-2020 09:33