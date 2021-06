Deschamps sulle condizioni di Benzema: “E' solo una botta”

Nove giugno. Due giorni all’inizio degli Europei, meno di una settimana all’esordio della Francia . Che con l’approssimarsi dell’inizio della manifestazione entra in un concreto stato d’ansia, perché nell’amichevole contro la Bulgaria si è fatto male Karim Benzema.

La gara del centravanti del Real Madrid, appena tornato a sorpresa a indossare la maglia della Nazionale al termine di un diverbio infinito, è durata appena una quarantina di minuti. Un contrasto con un avversario, un problema nei pressi del ginocchio destro, le smorfie di dolore, l’ingresso in campo dello staff medico della Francia.

Benzema ha dovuto così uscire dal campo e tornarsene negli spogliatoi. Con le proprie gambe, senza farsi sorreggere da nessuno, ma zoppicando leggermente. Dentro al suo posto Olivier Giroud.

L’episodio, come è naturale che sia, ha creato e sta già creando ripercussioni in Francia. Un’apprensione che inizia già a salire, ma il commissario tecnico della Nazionale transalpina, Didier Deschamps, nel fare il punto sulle condizioni dell’attaccante, ha parlato solo di un colpo subito: “Ha preso una bella botta all’altezza del vasto mediale del ginocchio. Ha sentito un indurimento del muscolo e non abbiamo voluto rischiare. Ecco perché è uscito. Ha subito un colpo, c’è sempre di peggio nella vita e il nostro è uno staff medico di grande livello. Faremo le cose giuste senza chiederci ogni giorno come sta. Sono i contrattempi del caso e vanno affrontati. Non è nulla di drammatico”.

La Francia, come detto, esordirà tra meno di una settimana, martedì 15 giugno a Monaco di Baviera contro i padroni di casa della Germania. Benzema, naturalmente, spera di esserci. E assieme a lui incrociano le dita tutti i francesi.

OMNISPORT | 09-06-2021 12:18