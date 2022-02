Deulofeu ancora nervoso, Cioffi lo assolve

20-02-2022 23:10

Gerard Deulofeu croce e delizia dell’Udinese. Contro la Lazio l’ex attaccante del Milan è tornato al gol dopo due mesi, ma è stato anche protagonista di un plateale gesto di disappunto nei confronti del tecnico Gabriele Cioffi dopo essere stato sostituito nel finale con.

L’episodio segue i vistosi segnali di insofferenza e le frequenti proteste nei confronti dell’arbitro di cui Deulofeu si è reso protagonista nel match perso 4-0 in casa del Verona.

“Sono arrabbiato per il cambio e per non aver vinto” ha ammesso Deulofeu ai microfoni di ‘Dazn’ al termine della partita.

Pochi minuti dopo, tuttavia, lo stesso Cioffi ha minimizzato l’accaduto: “Non ho mai visto qualcuno uscire felice. Meglio così, vuol dire che è vivo. Facciamo grande affidamento su Gerard”.

Il tecnico fiorentino ha poi parlato della delicate posizione di classifica della squadra: “Abbiamo le due partite da recuperare, ma vanno anche vinte. Vogliamo tirarci fuori il prima possibile e poi giocarci qualcosa in più”.

