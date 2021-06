Di Biagio: "Mancini ha plasmato un gruppo incredibile"

Era il lontano 5 febbraio 2018 quando Gigi Di Biagio, assume ad interim l’incarico di CT della nazionale maggiore per le amichevoli giocate il 23 e 27 marzo contro Argentina e Inghilterra. Poi, il successivo 14 maggio, dopo l’ufficialità della nomina di Roberto Mancini a CT della nazionale A, torna a guidare l’Under-21 (lasciata temporaneamente ad Alberico Evani). Prossimo alla scadenza del contratto, il 25 giugno 2019, dopo l’eliminazione degli Azzurrini nella fase a gironi dell’Europeo Under-21 2019 giocato in casa, annuncia che non proseguirà l’esperienza da commissario tecnico.

Questa la brevissima storia delle ultime pancine “nazionali” di Gigi Di Biagio che tramite Sky Sport, ha commentato il cammino dell’Italia all’Europeo e la prossima sfida ai quarti contro il Belgio.

“L’importante è che siamo andati avanti noi, che stiamo giocando bene e che abbiamo convinzione di poter arrivare in fondo. Il Belgio non sarà un’avversaria semplice ma l’Italia c’è. Quanto sento mia questa Italia? La sento mia come tifoso italiano, stiamo facendo tutti il tifo. Ho lavorato con questi ragazzi, ma sono stati bravi loro ed è stato bravo Roberto a plasmare un gruppo incredibile. Noi abbiamo lavorato per dare un serbatoio alla squadra, il resto l’hanno fatto loro. Io provo comunque soddisfazione, sarei ipocrita a dire di no. Veder giocare calciatori che a 18-19 anni erano in Under e li preparavi per la Nazionale A è bello”.

OMNISPORT | 28-06-2021 11:52