Di Canio smaschera Pioli: Ha sbagliato pure lui. Scoppia la bagarre

Il giorno dopo fa ancora più male. La sconfitta con l’Atletico Madrid a San Siro complica terribilmente i piani Champions del Milan. La qualificazione è lontana e per rientrare in corsa serve un doppio risultato positivo contro il Porto nelle prossime sfide. In casa rossonera, per il momento, è tempo di riflessioni. Gli errori dell’arbitro Cakir, una buona dose di sfortuna, anche un pizzico d’inesperienza sono stati pagati a caro prezzo contro i Colchoners. Ma per un grande ex, ci sono anche delle responsabilità di Pioli nel ko.

Di Canio: Troppo presto i cambi decisi da Pioli

Intervenuto in collegamento su Sky dopo la partita, l’ex attaccante di Lazio, Juventus, Napoli e Milan ha usato bastone e carota nel giudicare la prova dei rossoneri. Prima la carota: “Fino al 93′ il Milan ha messo in campo una partita meravigliosa, facendo un ulteriore step in avanti per essere ancora più gruppo. Ha giocato bene in undici e fino all’espulsione di Kessie, poi è arrivata questa mano furtiva: è evidente che Lemar la spinga con il suo avambraccio e non di petto, si vede proprio. Il rigore non c’era”. Quindi il bastone: “Detto questo, bisogna anche dire che ha sbagliato pure Pioli. Qualche riflessione sui cambi va fatta perché anche in dieci Leao attaccava la profondità e Brahim Diaz teneva bene il pallone. Forse ha fatto entrare troppo presto Giroud e Ballo-Touré al loro posto, da quel momento in poi il Milan si è schiacciato e non è più riuscito a uscire”.

Pioli ha sbagliato i cambi? Bufera sui social

Non sono pochi a pensarla allo stesso modo sui social: “Non aveva senso ciò che ha fatto Pioli. Tutti nella nostra metà campo dal 46′, difesa a cinque o a sei, Giroud per Leao e rinuncia al gioco. Non si fa neanche contro una squadra forte, a maggior ragione con l’Atletico di ieri”. O anche: “Va bene il rigore, va bene il turco, va bene tutto ma se giochi con un 6-2-1 per 60 minuti prima o poi un gol lo prendi”. E ancora: “Pioli è un allenatore sopravvalutato, ha sbagliato anche a non togliere subito dal campo Kessie: Simeone ha sostituito Kondogbia due minuti dopo il giallo”. Ma ci sono tifosi che non ci stanno: “Prima tutti d’accordo sull’errore dell’arbitro, adesso tutti contro Pioli: decidetevi”. Puntuale la replica: “Hanno sbagliato l’arbitro e Pioli. Semplice”.

SPORTEVAI | 29-09-2021 11:09