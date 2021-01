Di Maria sfotte Gomez dopo l'"allenamento": "E' ciò che ti resta Papu"

Siparietto social tra gli argentini Papu Gomez e Angel Di Maria, anche se il capitano dell’Atalanta in questi giorni non può dirsi certo felice. Su Instagram, il giocatore nerazzurro ha postato una foto, in cui lo si vede nel centro sportivo mentre porta la sacca dei palloni. Il tutto con tanto di scritta ironica: “Training day”. Tante le reazioni social di tifosi e colleghi, tra tanti quella del fuoriclasse del Psg.

Il connazionale Di Gomez prova a strappare un sorriso all’amico: “Es lo que queda Papu” (traduzione: “È ciò che resta Papu”). Il calciatore dell’Atalanta ha replicato con due emoticon: una con l’uomo che fa spallucce e un’altra con la risata.

OMNISPORT | 05-01-2021 23:28