Di Maria, Zaniolo e non solo: restyling per le fasce della Juventus

10-06-2022 08:37

Dopo aver raggiunto due quarti posti consecutivi (con Pirlo prima e Allegri poi), la Juventus ha intenzione di tornare a lottare per lo Scudetto e, per farlo, sta modificando pesantemente il proprio reparto offensivo.

Ancora non sappiamo con precisione con che modulo giocherà max il prossimo anno (4-3-3, 4-4-2 o 4-2-3-1 le soluzioni probabili) ma quello che è certo è che in avanti servirà una coppia di esterni in grado di reggere anche le pressioni internazionali. Chiesa tornerà in autunno, Bernardeschi non è più in rosa, ed ecco che la caccia è partita, dato che i bianconeri ormai hanno tra le mani un bel po’ di nomi tra i quali scegliere.

La prima scelta della Juventus: Angel Di Maria

El Fideo rimane ancora oggi, senza il minino dubbio, il preferito della dirigenza per riempire il buco in fascia. Contro l’Italia nella Finalissima ha dimostrato di essere ancora un giocatore devastante, con giocate di classe, accelerazioni e un pallonetto a scavalcare Donnarumma davvero bello.

Di Maria lascerà il PSG e al momento non ha molte alternative oltre alla Juve (si parla del Benfica), che però si è irritata per i tentennamenti del giocatore. Lui rimane il favorito per la fascia, ma è comunque in calo rispetto a un paio di settimane fa.

Le alternative di lusso: Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi

Zaniolo e Berardi rappresentano al momento le opzioni più concrete se alla fine dovesse saltare l’affare Di Maria. Il classe 1994 del Sassuolo è stato spesso accostato alla Vecchia Signora, ma poi non se ne è mai fatto nulla anche per una certa difficoltà da parte del giocatore a lasciare l’Emilia. Ora però sembra pronto, e mai come adesso l’affare si potrebbe davvero fare.

Discorso simile per Zaniolo, ma qui è la Roma che potrebbe decidere di metterlo sul mercato per finanziare la campagna acquisti. La situazione intorno al ragazzo è confusa, perché i giallorossi ancora non hanno scelto che fare, se tenerlo o venderlo. Il rapporto coi tifosi è speciale, ma non c’è ancora stato il rinnovo di contratto e dunque le pretendenti scalpitano.

Sull’italiano della Roma infatti c’è anche il Milan, che con l’arrivo della nuova proprietà vuole formare una squadra di primo livello, e Zaniolo è un giocatore che a Maldini e Massara piace moltissimo. Juve avvisata.

Le soluzioni estere: Filip Kostic e Christian Pulisic

Kostic non sarebbe proprio la prima scelta, anzi. Anche perché possiede caratteristiche differenti sia da Di Maria che da Berardi che da Zaniolo, ama partire soprattutto da sinistra, ed è un esterno puro più che un 10 che ama giocare largo. Però anche lui, protagonista nella cavalcata dell’Eintracht Francoforte verso la conquista dell’Europa League, potrebbe sbarcare a Torino tanto che, a quanto dice la Gazzetta dello Sport, un accordo tra la Juventus e il suo agente sarebbe già stato trovato: tre anni di contratto a due milioni e mezzo a stagione.

Infine andiamo a Londra, Stamford Bridge, per parlare di un esubero del Chelsea. Christian Pulisic è il nome a sorpresa di oggi, già finito in passato nei radar della Vecchia Signora ma mai considerato veramente un candidato.

Ora invece le cose potrebbero cambiare, Pulisic gode della stima di Tuchel ma non è un titolarissimo e potrebbe anche andarsene ora che è in arrivo una nuova proprietà. Tecnicamente l’ex Borussia Dortmund non si discute, ma pesano i 64 milioni che i Blues hanno investito appena tre anni fa. Difficile che oltre a Lukaku possano far partire anche lui, ma il mercato è lungo e per la Juve rimane una pista quantomeno praticabile. Curiosamente, poi, è l’unico giocatore destro di questa breve lista.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE