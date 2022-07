16-07-2022 09:37

La Juventus non vuole mollare la presa e non vuole dire addio ad Alvaro Morata. Nel corso delle ultime stagioni l’attaccante spagnolo è stato un punto di riferimento per la squadra ed ha sempre avuto grande apprezzamento da parte di Massimiliano Allegri che vorrebbero averlo ancora a disposizione per la sua duttilità tattica. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus continuerà a provarci. In difesa invece il club bianconero continua a lavorare sui nomi di Pau Torres e Gabriel visto che la prossima settimana potrebbe essere il momento giusto per la cessione di De Ligt.

L’Inter continua a lavorare per Bremer

Obiettivo difesa in casa Inter con Marotta che continua a lavorare alla trattativa per Gleison Bremer. Il giocatore si era promesso ai nerazzurri ma negli ultimi mesi la stoccata da parte del club milanese non è mai arrivato con il Torino che ha anche alzato le richieste. Secondo Di Marzio potrebbero essere giorni decisivi con l’Inter pronta a chiudere a quota 35 milioni di euro e l’inserimento di Casadei.

Napoli: ufficiale l’addio a Koulibaly

Il Napoli perde un pezzo della sua storia recente con Kalidou Koulibaly che è volato a Los Angeles per prendere parte insieme al Chelsea alla tournée estiva americana. Una bandiera azzurra che saluta e che lascia il Napoli in difficoltà alla ricerca di un erede all’altezza. Niente da fare per il coreano Kim che si avvicina sempre di più al Rennes, gli azzurri ci provano per Diallo del PSG.

Milan: a centrocampo si pensa a Wijnaldum

Anche il Milan è atteso a qualche mossa di mercato importante. Si lavora per completare la difesa a disposizione di Stefano Pioli e nel corso delle ultime settimane sono salite a dismisura le quotazione di Tanganga, giovane prospetto del Tottenham. Nelle ultime ore però è spuntata anche una possibile soluzione per il centrocampo dove è stato proposto il nome di Wijnaldum. DI Marzio rivela anche che il Milan sta per firmare un’estensione contrattuale con Zlatan Ibrahimovic.

Doppio movimento per la Fiorentina: arriva Dodo

Continua a essere molto attiva la Fiorentina che dimostra ancora le sue ambizioni. I viola infatti stanno per Erick Pulgar che potrebbe accasarsi al Flamengo, un piccolo sacrificio però per dare un nuovo scossone al mercato in entrata con il possibile arrivo di Dodo. Il centrocampista infatti lascerebbe libero lo slot di extracomunitario al giocatore dello Shakhtar.

Il Monza non si ferma: incontro per Ranocchia

Continua il mercato spumeggiante del Monza che alla sua prima stagione in serie A si lancia subito alla caccia di un bel risultato. Il club lombardo lavora su un mix di giovani e giocatori esperti ed avrebbe cominciato a imbastire un discorso con la Juve per arrivare al centrocampista Filippo Ranocchia con un incontro in programma la prossima settimana.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE