Di Marzio: La Juventus ha trovato l'alternativa se saltasse l'affare Di Maria

23-06-2022 08:47

Sono giorni decisivi per la Juventus che deve sbloccare il suo mercato in entrata. In attesa di ufficializzare Pogba, che sembra l’unico affare certo, si aspetta la risposta definitiva di Angel Di Maria che si è preso un po’ di tempo per accettare o rifiutare la proposta di un ingaggio annuale a 7,5 milioni di euro da parte dei bianconeri. Ma cosa succederebbe se dovesse arrivare il no del Fideo? Lo spiega l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Per Di Marzio c’è Berardi se salta Di Maria alla Juventus

La Vecchia Signora non vuole farsi trovare spiazzata da un eventuale rifiuto di Di Maria dopo la lunga attesa e sta valutando il piano-B. Per Di Marzio l’alternativa si chiama Berardi, già seguito negli anni scorsi e a inizio giugno. L’attaccante del Sassuolo poteva essere anche un’alternativa per la Roma in caso di partenza di Zaniolo ma adesso è il «piano B» numero uno dei bianconeri in questo momento di attesa sul fronte Di Maria (che potrebbe accettare le offerte di Tevez in Argentina).

Di Marzio fissa la data per l’ufficialità di Pogba alla Juventus

Sempre Di Marzio informa che è previsto per oggi l’incontro con Rafaela Pimenta per definire gli ultimissimi dettagli per il ritorno di Pogba. L’ufficialità potrebbe arrivare tra il 5 e l’8 luglio. In Inghilterra si parla di un interessamento del Chelsea per De Ligt: la Juventus chiederebbe una cifra vicina alla clausola. Resta da capire se il Chelsea deciderà di fare un’offerta.

La carrellata di Di Marzio sulle altre trattative

Ecco poi altre trattative calde stando alle informazioni di Di Marzio: “La Salernitana è ad un passo dal piazzare un colpo per l’attacco: Joao Pedro. Il club granata ha un accordo di massima con il Cagliari ed ora non resta che trovare l’intesa col giocatore. È stato anche fatto un tentativo per il difensore classe 2001″

All’Atalanta è in arrivo Ederson dalla Salernitana: ai granata andranno 15 milioni di euro più delle contropartite tecniche, tra cui Matteo Lovato. La Roma continua a lavorare per Frattesi. Ieri, ad ora di pranzo Tiago Pinto ha incontrato l’agente Giuseppe Riso. Tiago Pinto ha poi incontrato anche la dirigenza neroverde. C’è ancora distanza sulle valutazioni, ma oggi la Roma ha comunque reso ufficiale il suo interesse, sia all’agente del giocatore che al Sassuolo. La trattativa è entrata nel vivo.

