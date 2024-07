Diletta Leotta a Mediaset, lo scatto infiamma i social: due programmi in prima serata, ma non molla DAZN

Nuova avventura per la seguitissima conduttrice, che si ritaglia uno spazio importante anche nel mondo della tv generalista: resterà comunque in Serie A.

Tra i volti nuovi di Mediaset c’è anche Diletta Leotta. La figura punta di DAZN, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel mondo generalista. Nonostante ciò, resterà fortemente legata alla Serie A, lavorando su due progetti paralleli.

Diletta Leotta sbarca su Mediaset: quali trasmissioni condurrà

Diletta Leotta sbarca su Mediaset, come confermato nelle ultime ore dalla stessa conduttrice televisiva nelle sue Instagram Stories. “L’inizio di una nuova avventura”, ha scritto soddisfatta sui social, nel giorno della presentazione dei nuovi palinsesti della tv guidata da Pier Silvio Berlusconi. Firmato il contratto col Biscione italiano, la Leotta si è regalata la possibilità di condurre la nuova edizione de “La Talpa”, reality che tornerà ad essere protagonista sulle reti Mediaset (Infinity e Canale 5, ndr), con puntate che dovrebbero essere girate completamente in Italia, abbandonando l’idea di una location internazionale. Un cambiamento importante, legato principalmente alla riduzione dei costi di produzione, che potrebbe escludere trasmissioni in diretta.

“Dimenticate quella che abbiamo già visto, – ha ribadito Berlusconi, presentando “La Talpa” – perché sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale. Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto. Ci sarà un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all’ultima puntata dove, fino ad oggi, la finale sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity. Alla conduzione c’è una novità, ci sarà Diletta Leotta a cui diamo il benvenuto in Mediaset“, ha confermato l’ad di Mediaset. Tra i concorrenti, peraltro, ci sarà sicuramente un ex calciatore come Nicola Ventola, tornato a far parlare di sé grazie alla Bobo Tv di Vieri e alla collaborazione con Antonio Cassano e Lele Adani.

Inoltre, la “Diletta nazionale” presenterà le serate dedicate a “Il Volo” su Canale 5. Seguendo quanto fatto lo scorso maggio, con “Tutti per Uno”, il trio formato dagli artisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si ripeterà, chiamando a raccolta migliaia di fan e approfittando della straordinaria influenza social della Leotta, che potrà pubblicizzare l’evento anche sui suoi canali ufficiali. Solo su Instagram, pensate, supera abbondantemente i 9 milioni di follower. Un dettaglio non trascurabile e, sicuramente, non trascurato da chi ha deciso di ingaggiare l’ex conduttrice di Sky.

Diletta Leotta resta a DAZN: il programma

Pur accettando la proposta di Mediaset, Diletta Leotta rimarrà al centro del progetto di DAZN, acquisendo ancora più spazio all’interno della piattaforma che detiene i diritti televisivi di tutta la Serie A 2024-25. Infatti, su DAZN, le sarà affidato “Stadio Show“, programma che presenterà e commenterà le gare del massimo campionato italiano direttamente da bordocampo, con l’AD Stefano Azzi che ha annunciato l’avvio di un’ulteriore processo di digitalizzazione del calcio, intenzionato a preferire lo stadio al canonico studio televisivo. L’obiettivo è avvicinare, anno dopo anno, il pubblico a casa all’atmosfera che regala un impianto sportivo chiamato ad ospitare un evento di altissimo livello.