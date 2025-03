Diletta Leotta, il look incanta il Maradona ma il marito Karius fa crack: stagione finita?

Il portiere dello Schalke 04 ha subito un grave infortunio nella gara col Greuther Furth. Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del giocatore

Diletta Leotta incanta al Maradona mentre il marito Loris Karius fa crack. La presentatrice di Dazn ha attirato tutti gli sguardi in occasione del big match di Serie A tra Napoli e Milan. Dagli scatti in accappatoio, al sole durante la mattinata trascorsa in hotel a Via Partenope sul lungomare, alla scelta di un sensuale abito in pelle per la sera. Ma mentre la conduttrice brillava a bordocampo, il marito Loris Karius ha vissuto una serata ben diversa: il portiere è stato alle prese con un serio infortunio che potrebbe compromettergli il finale di stagione.

Karius si infortuna gravemente durante Greuther Furth-Schalke

Continuano le brutte notizie per il portiere dello Schalke 04 che, proprio da qualche mese, era rinato dopo aver recuperato da un lungo infortunio. Infatti, durante la sfida contro il Greuther Furth, Loris Karius ha subito un duro colpo che lo ha costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo. L’estremo difensore tedesco è stato travolto in modo accidentale da un avversario e, dopo essere rimasto a terra, è stato soccorso dallo staff medico del club. La gamba sinistra è stata subito fasciata e il giocatore è stato portato negli spogliatoi, lasciando il posto a Heekeren, il portiere di riserva.

Possibile frattura del perone: stagione finita?

Le prime indiscrezioni non fanno ben sperare per il futuro di Loris Karius che era tornato fenomeno. Secondo SkySport Germania, l’ex Liverpool potrebbe aver riportato una frattura del perone, un infortunio che richiederebbe mesi di stop e riabilitazione. Sarebbe un colpo durissimo per il tedesco, che aveva da poco ritrovato continuità e fiducia dopo essersi trasferito nella seconda divisione tedesca.

Lo Schalke in emergenza: tifosi preoccupati

L’infortunio di Karius rappresenta un duro colpo anche per lo Schalke 04, che ora dovrà affidarsi al portiere di riserva per il resto della stagione. Heekeren, già poco apprezzato dai tifosi, sarà chiamato a difendere la porta in un momento cruciale del campionato. La sfortuna sembra non dare tregua né al club né al giocatore, che dovrà affrontare un lungo percorso di recupero prima di poter tornare in campo.

