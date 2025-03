Karius è rinato: due vittorie e un solo gol subito con lo Schalke 04, fanno festa pure Diletta Leotta e Aria

La rinascita di Karius in una nobile decaduta del calcio tedesco: il marito della Lady del calcio italiano migliore in campo nelle ultime due partite dello Schalke.

Meno gossip, più calcio. A 32 anni Loris Karius si sta regalando una seconda vita tra i pali dello Schalke 04 dopo un anno trascorso con i guantoni appesi al chiodo e un’infinità di scatti sui social. L’estremo difensore è rinato in patria blindando la porta di una nobile decaduta del calcio tedesco, per la gioia della moglie Diletta Leotta e della figlia Aria.

Karius on fire: così è rinato allo Schalke 04

A fine gennaio la scommessa da dentro o fuori. Il treno su cui salire a bordo, perché – si sa – certe occasioni rischiano di non ripresentarsi più. Ciao Italia. Si torna a casa. In Germania. Ma non certo dalla porta principale. Karius ha accettato la proposta dello Schalke 04, ex big del calcio tedesco che ristagna nella parte destra della classifica in seconda divisione.

Nelle ultime due partite è diventato titolare, dimostrando che Klopp non era stato poi così folle ad affidargli la porta del Liverpool. Nonostante la lunga inattività, Loris è risultato il migliore in campo nelle gare contro Munster ed Hertha. Un solo gol subito, tanti ottimi interventi e sei punti che hanno restituito ossigeno alla sua squadra. Sì, Karius è tornato.

Diletta Leotta e Aria al fianco di Loris

Altro che aria di crisi, la coppia è più unita che mai. Le voci di un’imminente rottura diffuse dal solito Fabrizio Corona, sono state smentite dai fatti, come sempre documentati sui social. Diletta Leotta, la lady del calcio italiano, e la piccola Aria erano infatti volate in Germania per assistere alla partita casalinga contro il Munster.

No, proprio non potevano perdersi il debutto di Karius tra i pali dello Schalke. Tanti gli scatti postati su Instagram del breve blitz prima del ritorno in Italia, del ‘saturday night’ con Elodie e della domenica allo Stadium per Dazn in occasione della disfatta della Juventus con l’Atalanta.

Il riscatto di Karius dopo le papere in Champions

Inutile girarci intorno: a condizionare la carriera di Karius sono state le due paperissime commesse nella finale di Champions League del 2018 che consentirono al Real Madrid di battere 3-1 il Liverpool. Segnato da quei 90 minuti di incubo, non andò bene neppure al Besitkas.

Dal 2020 in poi praticamente non ha visto più il campo, rimanendo fermo ai box in attesa di una telefonata per un intero anno dopo l’ultima e poco felice parentesi col Newcastle. Allo Schalke si sta ritrovando e chissà che a 32 anni quel treno su cui è salito a bordo non lo riporti di nuovo in una big.