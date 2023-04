La nuova versione di Diletta Leotta, che si mostra senza filtri durante Napoli-Milan

La conduttrice e giornalista di Dazn dopo l'annuncio della gravidanza ha mostrato le sue rotondità a bordocampo, durante il big match della Serie A, Napoli-Milan

03-04-2023 15:42

Non ha ancora svelato più del dovuto, se non quanto già evidente a chiunque: con un video condiviso dal suo compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, Diletta Leotta ha deciso di rendere pubblica la sua gravidanza.

La conferma è stata esplicitata dalla coppia attraverso un video girato a Dubai, dove si sono concessi una breve parentesi, prima del ritorno alle reciproche attività e agli impegni professionali che hanno visto la giornalista DAZN a bordocampo, per Napoli-Milan.

Napoli-Milan: Diletta Leotta incinta

Una partita di cartello, quella del Maradona che ha visto Leotta affiancata da due figure note agli appassionati come Ciro Ferrara, ex Napoli e Juventus nonché ex allenatore, e Giampaolo Pazzini nel ruolo di commentatori tecnici in uno stadio animato da una delle più attese sfide di questo girone di ritorno, anche per via della sovrapposizione alla Champions, decretata dal sorteggio di Nyon.

Diletta ha esibito, per la prima volta, nello stadio dedicato a Diego le sue forme: le rotondità, appena visibili, sono state evidenziate dalla lunga gonna con spacco, aderente sull’addome già reso più evidente dalla gravidanza della giornalista e conduttrice televisiva, in attesa della sua prima figlia. Sì, perché a quanto pare, la presentatrice aspetterebbe una bambina.

Diletta Leotta in attesa di una bambina

Una notizia che non ha ancora conferme indirette, ad avvalorare questa indiscrezione che ha assunto già una sua valenza, perché sia da parte del portiere sia di Diletta non vi è stata ancora alcuna smentita.

Raggiante, disinvolta, apparsa splendente – come sempre – la giornalista ha deciso anche di palesare in un outfit che circonda e avvolge le sue forme così da superare quell’impasse che, nelle ultime settimane, aveva animato il gossip nostrano sulla possibile e sussurrata dolce attesa della giornalista. Mentre Leotta era impegnata sui campi di calcio, per l’appuntamento con la Serie A, Karius è rientrato in Inghilterra a Londra, dove si è stabilito ormai da tempo dopo un certo peregrinare.

Dopo la straziante fine del suo contratto con il Liverpool (e quella terribile finale di Champions), l’estremo difensore ha fatto ritorno in Premier seppure non da titolare.

L’annuncio via social e la foto in costume

Rumors allontanati, per sua volontà, complice una foto pubblicata su Instagram inequivocabile e seguita all’annuncio video: uno scatto che la ritrae sorridente, rilassata a Dubai con indosso un costume intero, rosso, che segna il pancione già esploso consentendo che anche le ipotesi sulla presunta data della nascita proliferassero.

Non vi traccia, nelle prime affermazioni da parte della coppia in attesa della loro primogenita, di un accenno anche velato alle settimane di gravidanza e, di corredo, alla presunta data del termine che potrebbe condizionare anche i progetti professionali di Diletta che, potrebbe partorire a campionato già iniziato. Una mera supposizione che dovrebbe collocare la nascita della sua primogenita attorno ad agosto.

Una eventualità che, però, non condizionerà sui festeggiamenti di questa stagione che segnerà anche il ritorno, magari, della stessa Diletta per celebrare il Napoli di Luciano Spalletti.

I messaggi di auguri

Per ora, da parte degli ex non sono giunti auguri e messaggi pubblici nei confronti di Diletta, la quale ha vissuto e vive con estrema delicatezza e attenzione i progressi del pugile Daniele Scardina, suo ex fidanzato, colpito da un grave malore e in via di miglioramento dopo un mese di ricovero all’istituto Humanitas di Milano.

Non vi è traccia, almeno sui social e in forma pubblica, di una qualche forma di dedica da parte di Can Yaman e Giacomo Cavalli – suoi ex fidanzati – per questa gioia condivisa con i suoi followers. Una riservatezza e una discrezione che non esclude che ciò possa essere avvenuto privatamente.

