Diletta Leotta scatenata: il balletto social per King Toretto

Diletta Leotta e la presunta passione estiva per King Toretto, ovvero Daniele Scardina, è uno degli interrogativi di questa stagione attraversata dall’amore ritrovato tra Belen e Stefano De Martino con secondo figlio in arrivo (così pare) e una sequenza di dubbi relativi al futuro matrimonio tra Ambra e Massimiliano Allegri, assenti dai social.

L’estate di Diletta, insomma, diverte forse oltre il dovuto ed alimenta quella voglia di leggerezza che il clima e la bella stagione portano intrinsecamente. Così anche questo siparietto in barca, tra amici e compagne di viaggio e una tangibile allegria diventa un pretesto: il balletto della Leotta è un rito di iniziazione, qualcosa di simile a un ringraziamento per aver accolto occasioni e divertimento senza particolari ritrosie.

In attesa di conoscere se, come sembra, la conduttrice e giornalista televisiva intraprenderà un nuovo percorso televisivo (Mediaset?). E di capire se questa amicizia particolare con il pugile, conosciuto grazie all’esperienza con Dazn, si tramuti in un rapporto stabile o si chiuda tra le parentesi del flirt.

VIRGILIO SPORT | 26-07-2019 09:59