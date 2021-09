Dino Zoff tra Juventus, Donnarumma e Pallone d'oro

Le leggenda della Juventus, e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982 Dino Zoff ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti argomenti trattati la Juventus e il suo inizio di campionato, la scelta di Gigio Donnarumma di volare al PSG e le frequenti panchine e la corsa al Pallone d’Oro 2021. Ecco le sue parole:

“La Juve? Ronaldo manca ma mancherebbe a tutti. Non manca un potenziale notevole e rientrerà come pretendente dello scudetto. Donnarumma? A breve può tornare titolare inamovibile, non credo ci siano alternative. In nazionale ha fatto vedere tutto il suo valore. Jorginho? Merita il Pallone d’Oro per quello che ha vinto e quello che ha fatto ma ha anche una folta concorrenza”.

OMNISPORT | 03-09-2021 14:54