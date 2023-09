MotoGP Sprint Race GP India diretta LIVE

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista e lo fa con la Gara Sprint del GP d’India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La Sprint Race che era in programma alle 12 è stata posticipata alle 13 a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sul Buddh International Circuit. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pecco Bagnaia (283 pt.) Jorge Martin (247 pt.) Marco Bezzecchi (218 pt.) Brad Binder (173 pt.) Aleix Espargaro (160 pt.)

La Gara Sprint del GP d’India si corre sul Buddh International Circuit, alla sua prima edizione in assoluto. Quattro Ducati si sono prese le prime 4 posizioni in qualifica. Marco Bezzecchi (Mooney VR46) si è preso la pole position in 1:43.947 davanti a Jorge Martin (Pramac) e Pecco Bagnaia (Ducati ufficiale), questi ultimi ma anche Bez chissà, in lotta per il mondiale.

Ad un passo dalla seconda fila, 4° Luca Marini (Mooney VR46). A completare la seconda fila le Honda Factory di Joan Mir e Marc Marquez. Quest’ultimo è anche scivolato senza conseguenze a fine sessione. Terza fila per la Ducati Pramac di Johann Zarco, per la Yamaha di Fabio Quartararo e per l’Aprilia di Maverick Vinales. Non correrà Alex Marquez che ha subito un infortunio alle costole dopo una caduta nel Q1. Sono previsti 12 giri. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Gp India MotoGP: la griglia di partenza