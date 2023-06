MotoGp, Bezzecchi conquista la Sprint Race di Assen: sul podio Bagnaia e Binder

Dopo aver vinto le gare in Argentina e in Francia, Marco Bezzecchi si toglie anche lo sfizio della vittoria nella Sprint Race. Ci riesce sul circuito di Assen in occasione del Gp di Olanda della MotoGp che in questi giorni ha viso il pilota del Team Ducati in grandissima forma. Dopo aver strappato la pole in qualifica, Bezzecchi ha saputo replicare anche nella gara Sprint. Il rider è partito male lasciando spazio a Bagnaia ma ha saputo reagire e alla prima occasione utile ha beffato Pecco riuscendo a conquistare il primo posto per poi andare in fuga. Prova positiva, anche se con qualche rimpianto, per Pecco Bagnaia che dopo una buona partenza si è dovuto accontentare del secondo posto. A chiudere il podio c’è Fabio Quartararo che sfrutta una penalizzazione a Binder (che prende il warning con long lap) e finisce al quinto posto. Sesta posizione invece per Martin. A punti finiscono anche Bastianini e Alex Marquez. Giornata da dimenticare per Luca Marin, soltanto decimo.