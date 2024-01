L’allenatore del momento è lui, Thiago Motta, ma il rinnovo non arriva. Il Bologna sembra intenzionato a tenerselo stretto, e anche l’italobrasiliano sembra stare bene in città e nel club. Quindi sembrerebbe una questione di tempo, se non fosse per le possibili e inevitabili proposte che arriveranno a breve o che potrebbero tradursi in un addio ai felsinei per nuove destinazioni, più blasonate. Si era parlato del Milan e, in n alcuni momenti, anche del Napoli.