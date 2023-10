Caso scommesse diretta live oggi 17 ottobre: Corona ancora all'attacco della Juve

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Fabrizio Corona ha rivelato nuovi dettagli sul caso scommesse che sta scuotendo il mondo del calcio:

“Se le società ne erano a conoscenza? Non potevano non esserlo a quei livelli. Tutti sapevano che i giocatori scommettessero. I serbi, brutta gente, cercarono Fagioli alla Continassa, al ritiro dei bianconeri, ma non lo incrociarono. Anche la Juve ha problemi enormi per questa storia. Fari puntati su Roma? Sulla bisca clandestina di Roma Nord che esiste. Come ne esistono in tutte le città. Non ci sono solo le scommesse in questa inchiesta, ma banchi dei criminali. Sembra che Zaniolo ne abbia aperto uno. Se si tratta solamente di ludopatia? C’è anche la frode sportiva che è figlia della ludopatia. Non ho mai sentito direttamente i giocatori coinvolti, ma gente a loro vicina”