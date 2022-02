PREPARTITA

Paris Saint-Germain – Real Madrid è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

Arbitro di PSG – Real Madrid sarà il nostro Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Il PSG nella fase a gironi ha incontrato Bruges, Manchester City e Lipsia superando il girone al secondo posto con 11 punti mentre il Real Madrid ha incontrato Inter, Shakhtar e Sheriff Tiraspol superando il girone al primo posto con 15 punti.

Per il big match degli ottavi di finale non ci sarà per il PSG il grande ex Sergio Ramos, bandiera del Real Madrid per 16 anni, in quanto ancora dolorante al polpaccio. La buona notizia per il PSG è invece il recupero di Naymar: stasera ci sarà in attaccio il trio stellare MNM (Mbappé Neymar Messi).

Lato Real Madrid solo stasera Ancelotti deciderà se schierare Benzema che non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio di fine gennaio. In caso di forfait ci sarà Bale che si trova in un buon stato di forma.

Probabili formazioni di PSG – Real Madrid

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Neymar, Messi, Mbappé. All. Pochettino

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Dove vedere PSG-Real Madrid di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

PSG-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 15 febbraio.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Il match sarà trasmesso anche in chiaro sul Digitale terrestre da Mediaset, Canale 5.