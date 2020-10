Escludendo le qualificazioni, l'Atalanta ha segnato in 16 delle ultime 17 partite in competizioni europee. Nella scorsa stagione ha segnato nove gol in tre partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League (tre di media a partita).20:21

Gasperini schiera la doppia prima punta con Zapata e Muriel, alle loro spalle libertà per il Papa Gomez. Hateboer e Gosens sulle fasce, Freuler preferito a Pasalic in mediana. Difesa con Toloi, Romero e Djimsiti, solo panchina per Palomino.20:21

La Dea arriva a questa sfida dopo la difficilissima trasferta a Napoli, con la squadra di Gasperini uscita sconfitta per 4-1 contro il Partenopei; tanta voglia di riscatto in questa sfida che potrebbe essere decisiva negli equilibri del difficile Girone D.20:08

Trasferta in Danimarca per l'Atalanta che inizia questa sua nuova avventura in Champions League contro il Midtjylland, in un Girone D che vede la presenza anche di Ajax e Liverpool.20:05

PREPARTITA

FC Midtjylland - Atalanta è valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone D.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di FC Midtjylland - Atalanta sarà l'olandese Artur Manuel Soares Dias coadiuvato da Rui Licínio Tavares e Paulo Soares. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

L'Atalanta ed il FC Midtjylland sono inseriti nel girone D insieme a Liverpool ed Ajax.

L'Atalanta inizia in Danimarca il suo cammino di Champions League 2020/2021. Obbligatorio lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta in campionato contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato. Gasperini dovrà fare a meno di Malinovskyi, fuori per un problema muscolare, Caldara e Gollini. L'attacco sarà guidato da Zapata supportato da Muriel e Gomez.

Probabili formazioni

FC Midtjylland: Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba. All. Priske

Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Muriel, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Dove vedere FC Midtjylland - Atalanta di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

FC Midtjylland - Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 21 ottobre.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

