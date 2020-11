LIVE LAZIO - ZENIT 3-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PILLOLA STATISTICA: Dall'inizio della scorsa stagione, Ciro Immobile è il giocatore che ha trasformato più rigori nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni (17, uno in più rispetto a Cristiano Ronaldo).22:18

RIGORE LAZIO! Gran palla di Correa per Lazzari che attende l'arrivo di Immobile, steso in area da Barrios, Oliver indica il dischetto.22:11

Luis Alberto in verticale per Correa, suggerimento troppo profondo.21:45

Immobile ha spazio per avanzare, passaggio troppo corto per Lazzari.21:31

OCCASIONE LAZIO! Correa ruba palla a Malcom e scatta in contropiede liberando Luis Alberto in area, Kerzhakov gli chiude lo specchio.21:28

PILLOLA STATISTICA: Primo gol in Champions League per Marco Parolo che non andava in rete all'Olimpico dallo scorso gennaio contro la Cremonese in Coppa Italia.21:29

Ritmi non particolarmente elevati, biancocelesti in gestione.21:15

Luis Alberto apre per Acerbi, Barrios lo ferma in angolo.21:13

PILLOLA STATISTICA: Ciro Immobile ha preso parte ad almeno un gol in tutte le 10 partite giocate all’Olimpico in coppe europee da quando veste la maglia della Lazio.21:07

I biancocelesti, salvati da Caicedo 20 giorni fa in Russia, cercano i tre punti per rinconquistare la vetta del girone.19:07

PREPARTITA

Lazio - Zenit è valevole per la prima partita del ritorno della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone F.

La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro dell'incontro sarà l'inglese Michael Oliver coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR ci sarà Chris Kavanagh.

Dopo 3 giornate la Lazio si trova seconda in classifica con 5 punti ad una lunghezza dal Borussia Dortmund. Giornata molto importante per la Lazio: vincere significherebbe staccare di 4 lunghezze il Bruges impegnato nella durissima partita contro i tedeschi del Borussia. Inzaghi recupera quasi tutti i giocatori ma dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic. In difesa torna Luiz Felipe che è tornato negativo.

Probabili formazioni

Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Zhirkov, Kuzyaev; Dzyuba. All. Semak

Dove vedere Lazio - Zenit di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Lazio - Zenit si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 24 novembre.

La partita sarà visibile in TV sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul DTT su Canale 5.

Il calendario completo di Champions League