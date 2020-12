LIVE BARCELLONA - JUVENTUS 0-2 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Arriva ora il giallo per Aaron Ramsey per una sbracciata su Lenglet. 21:29

Ammonito per proteste Jordi Alba che reclamava un giallo per Ramsey per un fallo ai danni di De Jong.21:27

Proteste della Juve per un possibile fallo di mano di Pjanic su un tiro al volo di Morata. Il VAR non interviene ma rimangono molto dubbi. 21:25

RIGORE PER LA JUVE! Araujo taglia la strada a Ronaldo e per il direttore di gara è calcio di rigore. CR7 riceve palla da Cuadrado e dopo essere entrato in area, trova l'opposizione irregolare di Araujo. 21:16

Il pareggio di Benevento e la vittoria in extremis nel derby, hanno di nuovo mostrato una formazione piuttosto piatta e con poche idee per scardinare le retroguardie avversarie. Il centrocampo continua con alti e bassi (pessimo Rabiot contro il Torino), e Dybala sembra ancora un corpo estraneo. 19:02

Se il Barcellona, nonostante il punteggio pieno in Champions League, deve ancor trovare una propria fisionomia di squadra, neanche in casa Juve si può sorridere troppo, soprattutto per la qualità di gioco mostrata nelle ultime uscite.19:01

I catalani sono usciti sconfitti nell'ultimo turno di campionato (2-1 in casa del Cadice), ma forti del 2-0 dell'andata, possono giocare con serenità e con più di due risultati a disposizione: la Juventus infatti dovrà vincere almeno per 3 a 1 per poter sopravanzare i blaugrana in testa al girone.19:00

Dopo più di 2 anni e mezzo, tornano a sfidarsi Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In quell'occasione la partita valevole per la 36esima giornata de La Liga, terminò 2-2 con un gol per parte dei due fenomeni. In totale le marcature realizzate negli scontri diretti vede Messi avanti 22 reti a 19.20:39

Benvenuti al Camp Nou di Barcellona per l'ultima giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. I padroni di casa ospitano la Juventus nel match che decreterà quale delle due formazioni chiuderà in testa al girone.19:00

PREPARTITA

Barcellona - Juventus è valevole per l'ultima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone G.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcellona. Arbitro dell'incontro sarà il tedesco Tobias Stieler coadiuvato dagli assistenti Mike Pickel e Christian Gittelmann. Al VAR ci sarà invece Bastian Dankert.

Dopo 5 partite nel girone G è già tutto deciso. Passano agli ottavi di finale di Champions League Barcellona e Juventus, rispettivamente a quota 15 e 12 punti. La partita è però importante per decidere chi passerà il turno come prima classificata del girone G, cosa non di poco conto per i sorteggi degli ottavi di finale. Per passare come prima del girone la Juventus deve ribaltare lo 0-2 dell'andata vincendo con tre gol di scarto oppure con due gol di scarto ma segnando almeno tre gol.

Sarà tra le altre cose la sfida Ronaldo - Messi: i due top player si ritrovano da avversari per la prima volta da quando Ronaldo è approdato alla Juventus. Per la sfida Pirlo si affida davanti alla coppia Morata - Ronaldo con alle spalle favoriti Chiesa e Ramsey. A centrocampo Arthur dovrebbe essere affiancato da Rabiot con ai lati Bernardeschi e Kulusevski. In difesa coppia centrale De Ligt e Bonucci con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. Il Barcellona di Koeman invece dovrà fare a meno di Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati e Dembelé, fermatosi per un problema muscolare. Davanti Messi dovrebbe essere accompagnato da Braithwaite con il supporto esterno di Griezmann e uno tra Coutinho e Pedri. A centrocampo l'ex Pjanic dovrebbe essere affiancato da Busquets.

Probabili formazioni

Barcellona: Ter Stegen, Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite. All. Koeman

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Dove vedere Barcellona - Juventus di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Barcellona - Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 dicembre.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go e Now TV e sul DTT in chiaro su Canale 5.

