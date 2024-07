Primo giorno da allenatore della Juventus, per Thiago Motta. Sul proprio canale ufficiale Youtube, la società ha pubblicato un video con il racconto del primo giorno bianconero. Le sue prime parole: “Sono felice, c’erano già tanti tifosi che mi stavano aspettando, soprattutto giovani. Mi hanno già trasmesso la voglia di iniziare la stagione, di vedere la squadra giocare. Mi sono trovato in un posto meraviglioso per lavorare, non ho bisogno di dire quanto sia storica questa squadra. Insieme faremo un grandissimo lavoro. Sarà una stagione impegnativa, ma è bellissimo giocare tutte queste partite, speriamo di disputarne il più possibile perché significa che staremo facendo bene, quello è il nostro obiettivo. Non vedo l’ora di vedere i tifosi sia nel nostro stadio che negli altri, sono sicuro che saranno con noi e che alla fine potremmo tutti quanti essere orgogliosi di questa squadra“.