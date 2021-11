LIVE EINTRACHT FRANCOFORTE - ROYAL ANTWERP 1-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) ALHASSAN YUSUF (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(4) RADJA NAINGGOLAN (C)

(80) PIERRE DWOMOH (C)

(7) VIKTOR FISCHER (C)

(6) BIRGER VERSTRAETE (C)

(3) STEFAN ILSANKER (C)

(7) AJDIN HRUSTIC (C)

(27) AYMEN BARKOK (C)

(17) SEBASTIAN RODE (C)

(10) FILIP KOSTIC (C)

(8) DJIBRIL SOW (C)

(6) KRISTIJAN JAKIC (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

Fuorigioco. Michael Frey(Anversa) prova il lancio lungo, ma Viktor Fischer e' colto in fuorigioco.22:03

Gol! Eintracht Francoforte 1, Anversa 1. Radja Nainggolan (Anversa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Fischer con cross da calcio d'angolo. Guarda la scheda del giocatore Radja Nainggolan 21:38

Fuorigioco. Daichi Kamada(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Rafael Borré e' colto in fuorigioco.21:27

Gol! Eintracht Francoforte 1, Anversa 0. Daichi Kamada (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timothy Chandler con cross.21:16

Fuorigioco. Djibril Sow(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Rafael Borré e' colto in fuorigioco.21:07

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Royal Antwerp sarà Deniz Aytekin coadiuvato da Christian Dietz e Markus Sinn. Al VAR invece ci sarà Harm Osmers.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Royal Antwerp di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Royal Antwerp si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Eintracht Francoforte-Royal Antwerp verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

