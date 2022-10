LIVE MANCHESTER UNITED - SHERIFF TIRASPOL 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Old Trafford di Manchester 27 Ottobre 2022 ore 21:00

(17) SALIFU MUDASIRU (C)

(8) MOUHAMED DIOP (C)

(18) MOUSSA KYABOU (C)

(61) RASHEED AKANBI (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

(55) ZIDANE IQBAL (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(34) DONNY VAN DE BEEK (C)

(17) FRED (C)

(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(18) CASEMIRO (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(49) ALEJANDRO GARNACHO (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(21) ANTONY (C)

Gol! Manchester United 1, FC Sheriff Tiraspol 0. Diogo Dalot (Manchester United) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Eriksen con cross da calcio d'angolo. Guarda la scheda del giocatore Diogo Dalot 21:43

Tiro parato. Tyrell Malacia (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:36

Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Christian Eriksen in seguito a un calcio da fermo.21:35

Tiro parato. Christian Eriksen (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Garnacho.21:29

Rasheed Akanbi (FC Sheriff Tiraspol) e' ammonito per un brutto fallo.21:21

Tiro parato. Antony (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cristiano Ronaldo.21:10

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori19:47

PREPARTITA

Manchester United - Sheriff Tiraspol è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Sheriff Tiraspol sarà Anastasios Sidiropoulos coadiuvato da Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Manchester United-Sheriff Tiraspol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La vittoria per 2-0 del Manchester United in casa dello Sheriff Tiraspol a settembre è stata la sua prima partita ufficiale in assoluto contro un club moldavo.

Nessuna squadra moldava ha mai battuto un club inglese nelle principali competizioni europee (5G, 0V, 1N, 4P) con una sconfitta in entrambe le partite fuori casa: Zimbru Chisinau v Spurs nel settembre 1999 e Sheriff Tiraspol v Spurs nel 2013.

Il Manchester United ha perso solo una delle ultime 20 partite a Old Trafford in Europa League (15V, 4N), sconfitta però arrivata alla prima giornata, contro la Real Sociedad. I Red Devils hanno perso solo una volta due partite casalinghe della fase a gironi in una singola stagione: nella Champions League 1996-97.

Lo Sheriff Tiraspol ha perso tutte le ultime tre partite di Europa League, senza segnare alcun gol nel parziale. Non ha mai perso quattro gare di fila nelle principali competizioni europee.

Il Manchester United ha registrato 75 sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Europa League, record nel torneo in corso al pari dell’Arsenal. Dall’altra parte, lo Sheriff ne conta solo 10 finora, meno di qualsiasi altra formazione.

Dove vedere Manchester United-Sheriff Tiraspol di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Manchester United-Sheriff Tiraspol si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

Manchester United-Sheriff Tiraspol verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League