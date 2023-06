Berlusconi: funerali oggi 14 giugno 2023 alle 15 in Duomo per il presidente del Monza ed ex patron del Milan. Diretta

Pupillo del presidente, suo grande ammiratore e sostenitore, sarà a Milano per l’ultimo saluto a Berlusconi. Dejan Savicevic ha deciso di partecipare ai funerali .

“Ho parlato con Daniele Massaro e gli ho detto che potevo prendere un aereo alle 11. E lui mi ha consigliato di aspettare, perché è un funerale di Stato, ci sono regole e restrizioni per la sicurezza. Va bene, capisco. Poi mi hanno richiamato e a quel punto sono partito in macchina, da Podgorica per Milano. Oggi in Duomo ci sarò anch’io, non posso mancare”, ha detto alla Gazzetta dello Sport.