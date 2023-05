Giro d'Italia: 16a tappa, Sabbio Chiese-Monte Bondone. Presentazione, mappe, favoriti

I corridori nella prima parte della tappa pedaleranno lungo il lato occidentale del Lago di Garda, anche se non avranno molto modo di ammirare la sua bellezza: non tanto per la velocità sostenuta (siamo ancora a inizio tappa e tanta salita li attenderà poi), quanto per la presenza di oltre 30 gallerie. Tunnel che affronteranno in sicurezza, grazie alla buona illuminazione e al manto stradale ben asfaltato. Al termine delle gallerie si sale verso il Passo di Santa Barbara (GPM 1a categoria) e subito dopo verso il Passo di Bordala (GPM 3a categoria), attraverso il quale si entra nella Valle dell’Adige. Passato Rovereto, dove è posto il primo traguardo volante, si entra in Vallarsa (piccola valle fluviale scavata dall’omonimo torrente e abbracciata dalle Piccole Dolomiti a sud-ovest e dal massiccio del Pasubio ad est) e si sale verso Matassone (GPM 2a categoria) e subito dopo verso Serrada (GPM 2a categoria). Da qui passando per Folgaria si torna nella Valle dell’Adige per arrivare ad Aldeno (traguardo volante) e iniziare la salita finale di Monte Bondone (GPM 1a categoria), dove è posto il traguardo.