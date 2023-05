Giro d'Italia: 18a tappa, Oderzo-Val di Zoldo. Presentazione, mappe, favoriti

Dopo la tappa per velocisti di Caorle, Inizia oggi una tre giorni di fuoco in cui protagoniste saranno le grandi salite, ma in cui anche le discese potrebbero ritagliarsi il proprio spazio. La tregua data dalla tappa di Caorle, vinta in volata da Dainese, è finita. Da oggi sarà battaglia vera per la conquista della maglia rosa.

Si parte da Oderzo per arrivare a Val di Zoldo dopo 161 km e 3.700 metri di dislivello. Una tappa breve, ma intensa. Dopo i primi chilometri pianeggianti, gli unici di questa tappa, a Fregona-Mezzavilla (km 28,3) inizia la salita verso il Passo della Crosetta. Una salita lunga e impegnativa: 11,6 km con una pendenza media del 7,1% e un tratto all’11%. Il GPM di 1a categoria è al km 40,8.

Segue un tratto impegnativo in discesa e poi un lungo tratto di saliscendi, che comprende anche la salita verso Pieve d’Alpago, valida come GPM di 4a categoria: lunga 3,3 km ha una pendenza media del 5,5% e un tratto al 12%.

A Pieve di Cadore (km 115,7) è posto il primo traguardo volante di giornata. E proprio qui inizia la parte più intensa della rapida. In rapida successione i corridori affronteranno le salite di Forcella Cibiana, Coi (salita inedita al Giro d’Italia) e Val di Zoldo.

La salita di Forcella Cibiana è valida come GPM di 1a categoria. L’ascesa è lunga 9,6 km e ha una pendenza media del 7,8%. Il primo tratto, lungo poco più di 4 km, è il più dolce (pendenza media 6,0%), anche se proprio a inizio salita presenta un tratto al 15%. Poco dopo il superamento di Cibiana di Cadore inizia la parte più dura: 5,6 km con pendenza media del 9,3% e una punta al 15%. Il GPM è posto al km 135,2 (-36 km al traguardo). Da qui i ciclisti effettueranno una discesa di circa 12 chilometri che li porterà a Forno di Zoldo (km 147,1), dove è posto il secondo traguardo volante.