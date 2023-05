Giro d’Italia: 21a tappa, Roma-Roma. Presentazione, mappe, favoriti

È lo splendido scenario della Città Eterna a fare da cornice all’ultima tappa del Giro d’Italia, che prenderà il via dal quartiere Eur. Da qui percorrendo via Cristoforo Colombo si raggiunge il litorale di Ostia, dove i ciclisti faranno un’inversione a U per tornare lungo la stessa strada ancora all’Eur e proseguire verso il centro storico attraversando Porta Ardeatina e le Terme di Caracalla. Al passaggio sotto la linea di arrivo in via dei Fori Imperiali inizia il primo dei sei giri del circuito finale (13,6 km a giro per un totale di 81,6 km). Circuito che si snoda in mezzo ad alcune delle zone più suggestive di Roma: Piazza Venezia, il lungotevere e l’Ara Pacis, Castel Sant’Angelo, via della Conciliazione con sullo sfondo la basilica di San Pietro, le Terme di Caracalla, Circo Massimo, il Colosseo e i Fori Imperiali.

Proprio alla Terme di Caracalle iniziano gli ultimi tre chilometri, mentre l’ultimo chilometro è posto di fianco al Colosseo. Qui un’ampia curva a sinistra immette sul rettilineo finale di 700 metri in leggera salita e su sanpietrini.

Nel corso della tappa sono previsti due traguardi volanti, al secondo e al quarto giro (km 71,6 e 98,8).