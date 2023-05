Giro d'Italia, tappa di oggi: 13a tappa accorciata. Sarà La Chable-Crans Montana. Percorso, tracciato, difficoltà

Oggi il Giro d’Italia, dopo essere partito dal Piemonte e aver attraversato la Valle d’Aosta, sconfina in Svizzera per la prima tappa alpina con arrivo ai 1.456 metri di Crans Montana. Una tappa con gli occhi quasi sempre puntati verso il cielo. Una tappa in cui si mescolano il fascino della montagna con quello delle grandi sfide in salita. Da qui in poi chi vuole indossare la maglia rosa a Roma non si può più nascondere. Una tappa sulla carta stupenda e massacrante con la Cima Coppi posta sul Colle del Gran San Bernardo. Purtroppo a causa del maltempo il percorso è stato ridotto di fatto a La Chable-Crans Montana.

Cancellata quindi la salita più attesa, il Gran San Bernardo, con il suo passaggio ai 2.469 metri, che costituiva la Cima Coppi del 106° Giro d’Italia. La neve caduta copiosa e l’impossibilità di garantire la sicurezza per tutta la carovana rosa, hanno convinto gli organizzatori a intervenire in modo drastico.